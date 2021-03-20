12. adam gibi çizgilerde maçlar yönetti ama artık OYUN YOKSA, PLAN YOKSA, STRATEJİ YOKSA kazanılamıyor. Zaten, "Başkan ol" diyenler var. Zaten ziyaretler arttı. Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi. Eğer bu gerçeği ve bu gidişatı görürse başkan olur; yok göremezse tarihine hakkıyla geçtiği kulübün, kalbine girdiği taraftarından 'istifa' seslerini duymak zorunda kalır.