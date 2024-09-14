Galatasaray'da Casemiro transferi neden gerçekleşmedi? Perde arkası ortaya çıktı
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray, orta saha transferi için Manchester United'dan Casemiro'yu listesine almıştı. Sambacı yıldızın sarı-kırmızılılara neden imza atmadığı ise belli oldu. İşte yaşananların perde arkası...
Yaz transfer döneminde Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokurken orta saha adaylarından biri de Manchester United'da kariyerini sürdüren Casemiro'ydu...
Sarı-kırmızılılar özellikle transferin son günlerinde Sambacı yıldız için ısrarını sürdürse de, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.
İngiliz basını konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atarak 32 yaşındaki yıldızın Florya'nın kapısından döndüğünü yazdı.
Football Insider'ın haberine göre; Manchester United ve G.Saray, yıldız ismin 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Casemiro da ilk etapta Cimbom'un teklifini kabul ederken, 12 Eylül Perşembe günü geç saatlerde fikrini değiştirerek gelmeyi reddetti.
Özellikle Liverpool maçındaki kötü performansı sonrası takımdan ayrılması beklenen Casemiro, böylelikle Kırmızı Şeytanlar'da kaldı.