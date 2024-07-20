Galatasaray'da Derrick Köhn için kritik süreç!

Avusturya kampının ilk etabını tamamlayan Galatasaray'da, Derrick Köhn'ün performansı mercek altına alındı.

Alman futbolcunun savunmada beklenen gelişmeyi göstermemesi, teknik heyeti düşündürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Köhn'ün performansını raporlayacak ve bu rapora göre transfer stratejisini şekillendirecek.

İlk etapta bekleneni veremeyen Köhn, ikinci kampta daha yakından takip edilecek ve performansı detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Şu an transfer önceliği sağ bek ve orta sahada olan sarı-kırmızılı ekip, Köhn'ün performansının yetersiz bulunması durumunda sol bek arayışlarına da başlayabilir.

Alman ekipleri ve Türkiye'den bazı kulüplerin radarında olan 24 yaşındaki savunma oyuncusuna henüz resmi bir teklif yapılmasa da önümüzdeki günlerde gelişmeler de yaşanabilir.