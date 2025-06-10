Galatasaray'da kaleci transferinde son durum!
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından bir dönem sona erdi ve sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına hız verdi. Yönetim üst düzey bir kaleci transfer etmek isterken, teklif yapılan kulüplerin yüksek bonservis beklentileri bulunuyor.
Galatasaray’da yeni sezon öncesinde en kritik başlıklardan biri, 14 sezondur kale emanet edilen Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleye geçecek yeni ismin belirlenmesi...
Kulüpte adeta bir dönemin sonunu simgeleyen bu ayrılığın ardından sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı.
Ancak transfer pazarı pek de dostane sinyaller vermiyor. Galatasaray hangi isme yönelse, karşısında 25 milyon Euro’luk bir duvar buluyor.
İLK HEDEF LUNIN!
Kaleci transferinde listenin ilk sırasında yer alan isim, Real Madrid’in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin.
Performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki kaleci için İspanyol devi net bir tavır sergiliyor: “25 milyon Euro'dan aşağısını konuşmayız.”
Real Madrid, Lunin’in gelişimini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil.
Sarı-kırmızılıların radarındaki bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Noah Atubolu.
23 yaşındaki genç kaleci için Galatasaray, doğrudan bir teklif yerine önce aracılar vasıtasıyla nabız yokladı.
Ancak sonuç yine değişmedi: Freiburg cephesi de Atubolu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Almanlar, Atubolu’nun hem mevcut performansını hem de gelecek projeksiyonunu dikkate alarak yüksekten uçtu.
Galatasaray’ın ilgilendiği bir başka file bekçisi ise Roma forması giyen Mile Svilar. Ancak 24 yaşındaki Sırp kaleci için de aynı tablo ortaya çıktı.
İtalyan ekibi, Galatasaray’a Svilar için kapıyı yine 25 milyon Euro’dan açtı. Oyuncunun yaşı, fiziksel özellikleri ve Avrupa kupası deneyimi göz önüne alındığında, Roma kulübü rakamdan taviz vermiyor.