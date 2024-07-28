Galatasaray'da kampın yıldızı Hakim Ziyech!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech kampın yıldızı oldu. Faslı futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktı.
Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kampını Avusturya’da sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ederken, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile en fazla öne çıkan isim Hakim Ziyech oldu.
Geçen sezonun son haftalarında kritik goller atan ancak sezon genelinde bekleneni veremeyen Faslı yıldız, 2 hazırlık kampında da yer aldı.
Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin ve Lecce maçlarına ise 11'de başladı.
Ziyech'in özellikle en son oynanan Lecce maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performans taraftarlardan da övgü aldı.
Sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.
Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.
Geçen sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı.