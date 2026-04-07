        Galatasaray'da reaksiyon maçı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da reaksiyon maçı!

        Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kenetlenerek Göztepe deplasmanına reaksiyon hedefiyle hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, takım içi toplantıların ardından oyuncularından daha güçlü bir performans beklerken ilk 11'de değişiklikler planlanıyor.

        Giriş: 07.04.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Liverpool müsabakasının ardından ilk resmi karşılaşmasına Trabzon deplasmanında çıkan Galatasaray üst üste ikinci sert deplasmanına gidiyor.

        Okan Buruk ligin belki de en fizikli rakibi olan Göztepe karşısında futbolcularından reaksiyon bekliyor. Trabzonspor karşısında henüz maçın başında geriye düşen Galatasaray ikinci yarı başında oyuna ortak olsa da ikinci golün ardından varlık gösteremedi.

        Sahadaki silik görüntü sarı-kırmızılı camiayı düşüncelere iterken müsabaka sonrasında yaşananlar en azından takımı kenetlemeyi başardı. Futbolcular kendilerine yapılan saygısızlık ve ortaya koydukları kötü futbol sonrası soyunma odasında uzun bir toplantı yaptı.

        Takımın tecrübeli oyuncuları Mario Lemina ve Günay Güvenç takım arkadaşlarına eleştiriler yöneltirken futbolcular da özeleştiri yaptı. Herkes eteğindeki taşları dökerken uzun toplantının ardından kenetlenme havası oluştu.

        Daha önce Juventus deplasmanında alınan yenilgi sonrasında takım otelinde benzer bir toplantı gerçekleşmiş; sarı-kırmızılılar ardından Liverpool’u mağlup etmişti.

        Okan Buruk takımın şampiyonluk yolunda böyle kenetlenmesinden memnun ve Göztepe deplasmanında reaksiyon bekliyor. Göztepe karşısında Galatasaray’da ilk 11’de hem mecburi hem de teknik değişiklikler bekleniyor.

