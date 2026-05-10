Galatasaray'da şampiyonluk primi 10 milyon Euro!
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyet ve elde edilen şampiyonluk nedeniyle futbolculara toplamda 10 milyon Euro prim ödeyecek.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:50
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı...
Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk priminin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin de mükafatını takıma ödeyecek.
Bu doğrultuda Galatasaray yönetiminin futbolculara toplam 10 milyon Euro prim ödeyeceği öğrenildi.
Primlerin kısa süre içerisinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı bildirildi.
