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Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... 30 Mayıs'ta Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, sarı kırmızılıların başkanvekili Erden Timur ile görüştü. İşte son dakika gelişmesinin detayları

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  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Sivaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Galatasaray, bir yandan MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlarken, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, sarı kırmızılıların başkanvekili Erden Timur ile görüştü. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Galatasaray'da mutlu olan ve her platformda kalmak istediğini dile getiren Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı ekipte kalmak istiyor. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Gelecek sezon Galatasaray'ın planlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen Arjantinli oyuncuya, Erden Timur da geniş kapsamlı bilgi verdi. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    beIN SPORTS'a göre; Galatasaray'ın Icardi'ye 4.5 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Kulubü PSG ile ise 8 milyon Euro bonservis bedeliyle görüşmeler sürdürülüyor. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Galatasaray dışında da talipleri olan Icardi'nin önceliği sarı kırmızılılar olacak. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Galatasaray'da Icardi'nin dışında durumu en çok merak edilen bir diğer oyuncu da Sacha Boey. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    22 yaşındaki Fransız savunmacı ile Galatasaray'ın bonservis beklentisi 15 milyon Euro.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Almanya'dan Wolfsburg ve Borussia Dortmund, İngiltere'den Arsenal, Boey ile ilgilenen kulüpler arasında. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Galatasaray, 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Danimarkalı Victor Nelsson için transfer görğüşmelerini bu rakam üzerinden yapmayı istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Mauro Icardi kararını verdi

    Öte yandan, şampiyon olması durumunda önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bu kozu kullanarak Boey ve Nelsson'u kadrosunda tutmak isteyebilir.

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