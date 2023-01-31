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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Avrupa'da transferin son gününe girilirken Galatasaray'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Patrick van Aanholt, Hollanda'ya kiralanırken Berkan Kutlu ve Fabio Borini konusunda son dakika sürprizleri yaşanıyor. İşte Galatasaray'da transfer gündemi ve son gelişmeler

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Avrupa'da transferin son günlerinde hareketlilik artarken sarı-kırmızılılara piyango Almanya'dan çıktı...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sol bek arayışındaki Eintracht Frankfurt, PSV'den Philipp Max'i renklerine bağlayınca bu transfer kelebek etkisi yarattı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu ancak kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Patrick van Aanholt'la bu kez PSV ilgilendi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SÖZLEŞME FESHİ İÇİN MAAŞINI İSTİYORDU

    Galatasaray'ın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki oyuncuya bu karar bildirilirken sarı-kırmızılı idareciler, Van Aanholt'la masaya oturarak yollarını ayırmak için uzlaşma noktası aramıştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan Hollandalı savunmacı hem ligin ikinci yarısındaki hem de gelecek yılki maaşını talep edince fesih görüşmeleri durma noktasına gelmişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Max'ın Almanya'ya transferi sonrasında sol beke takviye yapmak isteyen PSV, bir süre altyapısında top koşturan Van Aanholt için Galatasaray'ın kapısını çaldı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen PSV, tecrübeli futbolcunun maaşını ödeme karşılığında Galatasaray ile el sıkıştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıkan ve 2 asist yapan Van Aanholt, sezon sonuna kadar ülkesinde top koşturacak.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

    Bu gelişmelerin ardından dün Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Van Aanholt'un kısa süre içerisinde resmen PSVli olması bekleniyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    BERKAN KUTLU SÜRPRİZİ

    Galatasaray'da diğer bir sürpriz ise Berkan Kutlu konusunda yaşandı... 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kiralamak isteyen Cremonese, Emirhan transferinde mutlu sona ulaşamayınca rotasını bu kez Türkiye'ye çevirdi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    İtalyan ekibinin Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya talip olduğu ve satın alma opsiyonuyla birlikte milli futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Cremonese'nin Berkan için Galatasaray'a, sarı-kırmızılıların ödediği bonservis bedeli olan 4 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu teklif ederken Cimbom bu teklifi değerlendirmeye aldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    OKAN BURUK'UN PLANLARI ARASINDA

    Okan Buruk'un devre arasında takımda bu kadar değişime sıcak bakmadığı biliniyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Berkan sezon başında yapılan takviyeler sonrasında daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istemiş ancak Okan Buruk, 25 yaşındaki oyuncunun planları arasında olduğunu belirterek milli futbolcuyu ikna etmişti. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sivasspor deplasmanı öncesinde formayı kapan Berkan Kutlu, zorlu deplasman ve Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    HEDEF FABIO BORINI

    Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de dikkat çekici bir performans sergileyen Fabio Borini'ye Galatasaray da talip oldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan golcü için devreye giren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile bonservis pazarlığına başladı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    31 yaşındaki golcüyü 1 milyon Euro'ya renklerine bağlayan Fatih Karagümrük'ün, Borini'yi daha aşağıda bir rakama bırakmaya niyetinin olmadığı belirtiliyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya'dan Cremonese'nin de ilgisinin bulunduğu İtalyan yıldız, İstanbul'da mutlu olduğu kaydediliyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Bu sezon 18 maçta 12 gol atan Borini, 7 golün de hazırlayıcısı oldu. 

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