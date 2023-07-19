Galatasaray'da transfer gündemi: Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile oynayacağı ilk maç öncesinde kadrosuna forvet takviyesi yapmak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu isminde sona yaklaştı.
Galatasaray'ın Angelino ve Halil Dervişoğlu'ndna sonra resmi olarak açıklayacağı ilk ismin Cedric Bakambu olması bekleniyor.
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli golcü için son görüşmeleri yapıyor.
Bonservisi Al-Nasr'da bulunan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda yer alacak.
Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maça çıkan Bakambu 18 gol, 2 asiste imza attı. Futbol kariyeri boyunca 400 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 169 gol, 41 asist kaydetti.
CİMBOM KEREM DEMİRBAY'DA DA ISRARCI
Galatasaray yönetimi Bayern Leverkusen forması giyen orta saha Kerem Demirbay transferini de bitirmek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Bayer Leverkusen ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi takımların altyapısında yetişen Kerem Demirbay, Hoffenheim'da gösterdiği performans ile dikkat çekti.