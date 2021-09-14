Galatasaray bu yaz Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz için ödemesi 3 yıla yayılmış 25 milyon Euro'luk yatırım yaptı. Bu kadar genç oyuncunun birden takıma nasıl monte edileceği merak edilirken, teknik heyet ve yönetim gidişattan memnun.

Yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması teknik heyet ve yönetimi mutlu etti.

Özellikle beklentilerin yüksek olduğu Cicaldau ve Morutan'ın uyumu Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında net bir şekilde gözlendi.

Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve Sacha Boey de Terim'in as takım kadrosunda düşündüğü isimler.

Barış Alper Yılmaz ise şimdilik hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Ancak Fatih Terim genç oyuncunun gelişiminden memnun. Galatasaray bu 6 oyuncudan ciddi miktarda bonservis geliri hedefliyor.

Bu arada Terim 16 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçında savunmada Nelsson, Marcao ikilisine görev vermeyi düşünüyor. Süper Lig'de 5 maç daha cezası kalan Brezilyalı stoper, Avrupa ligi maçlarında oynayabilecek.