"Böyle bir pazarlıkta kulüp parası olduğu için emin olmanız gerekiyor. 10 mark önemli değil elbette ama 50 bin euro'yu öyle bir anda artıramazsınız. Müzakereler sekiz saatten fazla sürdü. Sassuolo'nun yöneticisiyle aramda bir kağıt vardı. Sırasıyla üzerine rakamlar yazıp ileri geri ittik"