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Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan...

Galatasaray'ın araştırma ve geliştirme direktörü Fatih Demireli, Alman basınına açıklamalar yaparken İlkay Gündoğan transferiyle ilgili de konuştu

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  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    Galatasaray'da geçen aylarda araştırma ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilen Fatih Demireli, Almanya'da yayın yapan Spox'a açıklamalar yaptı. Demireli'nin açıklamalarından öne çıkan şöyle:

    "Galatasaray, transferde bazı bağlantılarımı kullandı. Kaan Ayhan transferinde bunu kullandık. Geçen yaz Galatasaray ve Kaan arasında bir temas vardı ama transfer gerçekleşmedi. Ara transferde tekrar denedik ve onunla kişisel olarak temas kurdum"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "2015'te Spox için bir röportaj yaparken Kaan Ayhan ile tanışmıştım. Katar'daki antrenman kampında Bayern Münih muhabiriydim ve Schalke bir yandaki oteldeydi. Onunla orada görüştüm. O sırada Kaan'ı çok sempatik buldum. Ondan sonra Kenan Karaman'ın düğününde karşılaşmıştık"

     
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Kulübün emriyle, transferi halletmek için İtalya'ya gittim. Milano'ya gittim ve Modena'ya trenle geçtim. Önce Kaan'ı ikna ettim, sonra Sassuolo ile müzakereler yaptım. Her şey tamamlandığında, Kaan ve ailesiyle İstanbul'a geçtim"

     
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "8 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ"

    "İlk transferimden ötürü çok mutlu oldum. Sassuolo, transfer pazarlığı yapmak için Avrupanın en zorlu ekiplerinden biridir. Galatasaray yöneticileriyle finansal durumlar konuştum. Görüşmeler sırasında ayrıntıları konuşmak ve emin olmak için İstanbul'u arayıp durdum"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Böyle bir pazarlıkta kulüp parası olduğu için emin olmanız gerekiyor. 10 mark önemli değil elbette ama 50 bin euro'yu öyle bir anda artıramazsınız. Müzakereler sekiz saatten fazla sürdü. Sassuolo'nun yöneticisiyle aramda bir kağıt vardı. Sırasıyla üzerine rakamlar yazıp ileri geri ittik"

     

     
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Ondan yeni bir teklif geldiğinde öne eğildim ve cevap vermek istedim. Sonra bir ses geldi ve yere düşdüm. Sandalyem kırılmıştı. Önce herkes iyi olup olmadığımı sordu. Sonra hep birlikte güldük. Sonunda yeni bir sandalye çektim ve müzakerelere devam ettik. O kağıdı hatıra olarak saklıyorum"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Kulüpte harika işler yapan insanlar var. Aksi takdirde Mertens, Torreira veya Icardi'yi alamazdık. Transfer müzakerelerine katılıyosanız, özellikle Türkiye'de çok fazla kamu yararını düşünmek zorundasınız. Buna gerçekten ihtiyacım yok"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "İşimi sessiz ve sakince yapabildiğim, kulüp de karşılığını aldığı sürece mutluyum. Şu anki rolümde kendimi çok rahat hissediyorum. Transferde bana ihtiyaç duyarlarsa, özellikle Alman-Türk futbolcular için, yardım etmekten mutluluk duyarım"

     
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Alman-Türk oyuncularla özel bir bağlantı kurabildiğimi Kaan Ayhan ile görüşürken fark ettim. Oyuncuyla aynı kültürden geliyorum ve aynı dili konuşabiliyorum. Almanca veya Türkçe değil. Almanca-Türkçe karışımı demek istiyorum. Bu kesinlikle bambaşka bir dil"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "İlkay Gündoğan, Manchester City'nin kaptanı ve çok iyi oynuyor. Avrupa'daki hemen hemen her büyük kulüp İlkay ile ilgilenecektir"
  • Galatasaray'dan flaş açıklama: İlkay Gündoğan... - GS Transfer Haberleri

    "Galatasaray olarak İlkay Gündoğan ile ilgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız.

     

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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