Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek!
Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı
Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplatısı düzenleyeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."