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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro ve teminat mektubu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro ve teminat mektubu!

        Galatasaray'dan Osimhen transferi yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye sunduğu 75 milyon Euro'luk ilk teklifi revize etti. Teklifini 70 milyon Euro'ya çeken Cimbom, bu kez teminat mektubunu da İtalyan kulübüne iletip, başkan De Laurentiis'ten gelecek yanıtı beklemeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:00
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        Osimhen için yeni teklif!
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        Galatasaray'ın Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye yaptığı teklifi revize etti.

        Galatasaray yönetimi, daha önce 75 milyon Euro teklif ettiği ancak banka teminatı veremediği Napoli'ye bu kez 70 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu. İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı yönetim İtalyan kulübüne teminat mektubunu da iletti.

        Transferde ödeme garantisi veren Galatasaray, Napoli Başkanı De Laurentiis'in yanıtını beklemeye başladı.

        GERİ SAYIMA GEÇİLDİ!

        Bilindiği Napoli Kulübü, Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk ilk teklifini teminat mektubu alamadığı için reddetmişti. İtalyan ekibinin sarı-kırmızılıların yeni teklifini kabul etmesi bekleniyor.

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