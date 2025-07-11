Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro ve teminat mektubu!

Galatasaray'ın Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye yaptığı teklifi revize etti.

Galatasaray yönetimi, daha önce 75 milyon Euro teklif ettiği ancak banka teminatı veremediği Napoli'ye bu kez 70 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu. İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı yönetim İtalyan kulübüne teminat mektubunu da iletti.

Transferde ödeme garantisi veren Galatasaray, Napoli Başkanı De Laurentiis'in yanıtını beklemeye başladı.