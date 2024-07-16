Galatasaray'dan Wendel için Rusya seferi!
Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Zenit'te oynayan Brezilyalı orta saha Wendel transferini bitirmek için Rusya'ya gitti. İşte detaylar...
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta saha transferini ikinci kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda ibre Wendel'e dönmüştü.
10 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray, Wendel için Zenit'e 10 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'yla birlikte bu transfer için Rusya'ya gitti.
Rus ekibi, ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncunun ayrılığına sıcak olsa da 10 milyon Euro'luk teklifi yetersiz buluyor.
Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
Zenit daha önce Botafogo'nun 13 milyon Dolar'lık teklifini reddetmişti.