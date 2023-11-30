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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son 8'e kaldı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son 8'e kaldı

        CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Yunanistan'ın Kifisias takımını 25-17, 25-23 ve 25-20´lik setlerle 3-0 yenerek son 8 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların son 16'daki rakibi Macaristan´ın Pénzügy"or SE takımı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:33
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        Galatasaray son 8'e kaldı
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        CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Yunanistan'ın Kifisias takımını 25-17, 25-23 ve 25-20´lik setlerle 3-0 yenerek son 8 turuna yükseldi.

        Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ilk 2 seti kazanarak CEV Challenge Kupası´nda 8´li Finaller Turu´na yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-20´lik set sonuçları ile 3-0 kazandı.

        Müsabakada 13 sayıyla en skorer oyuncu Jan Hadrava olurken Nikola Mijailovic 12, Miran Kujundzic 11, Ahmet Tümer ise 6 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Galatasaray'ın CEV Challenge Kupası Son 8 Turu'ndaki rakibi Macaristan´ın Pénzügy"or SE takımı oldu.

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