Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı son maçların oynanması ile sona erecek. Rams Park’ta oynanacak zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Peki, "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal...