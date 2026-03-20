        Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tenerife ile eşleşti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tenerife ile eşleşti

        FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic'in çeyrek finaldeki rakibi İspanya ekibi La Laguna Tenerife oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 15:37
        G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

        Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile eşleşti.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İspanya'daki Badalona Müzesi'nde gerçekleştirildi.

        Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ve Unicaja (İspanya), seribaşı olarak kura çekimine girdi.

        Grup ikincileri ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ile Galatasaray MCT Technic ise ikinci torbada yer aldı.

        Galatasaray MCT Technic, çeyrek finalde La Laguna Tenerife ile eşleşti.

        Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, birinci torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

        Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

        Rytas Vilnius-ERA Nymburk

        AEK-Asisa Joventut

        La Laguna Tenerife-Galatasaray MCT Technic

        Unicaja-ALBA Berlin

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, eşekle kaçan sanığa 16 yıla kadar hapis istemi

        Kayseri'de çalıntı forkliftle kepenklerini kırarak girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç. (26) hakkında 3 farklı suçtan toplam 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (DHA)    

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor