Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray Hull City Hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig’de 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acun Ilıcalı’nın da sahibi olduğu İngiltere EFL Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte heyecanla beklenen Galatasaray Hull City maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarına ilişkin bilgiler…
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray'ın Hull City ile karşılaşacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 20:30’da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Hull City hazırlık maçı, TV8 kanalından canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY HULL CITY BİLETLERİ NE KADAR?

    Galatasaray Hull City maçının 1500 ila 100 lira arasında değişen biletleri, passolig sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Kategoriler ise şu şekilde;

    Kategori 2, 1500 TL

    Kategori 3, 750 TL
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Kategori 4, 500TL

    Kategori 5, 350 TL

    Kategori 6 – 300 TL
  • Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Kategori 7- 125 TL

    Kategori 8- 100 TL

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.