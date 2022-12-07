RIDVAN YILMAZ KONUSUNDA FLAŞ SÖZLER:

“Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik. Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz he oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey."