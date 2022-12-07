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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün ile sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edilen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri olan Necdet Ergezen, iki oyuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

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  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    Necdet Ergezen'in Lig Radyo'ya yaptığı açıklamalar şöyle:
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

    “Galatasaray'ın herhalde son 5 yılda falan sözleşme uzatma konusunda bu kadar speküle edilen başka futbolcusu yok diye düşünüyorum. Özellikle akademiden çıkmış olanlar arasında..." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Galatasaray ruhunu bilen bir oyuncu Yunus... Ortada fırtına koparacak bir şey yoktu. Haziran ayı sezon bittiğinde Yunus'la oturup konuştuk." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Hem ABD hem Fransa'dan iki çok ciddi teklif vardı. 'Abi ben Galatasaray'da oynayıp gideceğim' dedi. Aklında sadece bu vardı. Başka bir ajandamız falan yoktu." 

     
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Bu sözleşme uzatma sürecinde de herkes bir şeyler yazdı: 'Görüşmeler tıkandı. Yunus parayı kabul etmedi... Anadolu'dan şu kadar veriyorlar. Menajeri şunları istedi' falan diye." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Organize bir şekilde, bu iş olmasın çabası mı vardı diye paranoyak bir düşünceye bile kapıldık zaman zaman. Çünkü olmayan şeyler yazıldı."
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Yunus, haziran ayından beri Galatasaray'a konsantreydi. Biz Ekim ayında ilk kez bu konu için Erden Timur ile buluştuk. Galatasaray'ın sözleşme uzatmak istediğini söyledi. Ben de Yunus'un kalmak istediğini söyledim. Ama şunu unutmayın. İç transfer de sonuçta bir transferdir. Birçok detay vardır ince ince görüşülmesi gereken." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Yazılanlar, söylenenler yüzünden toplamda üç kere açıklama yapmak zorunda kaldım, 'Bir sorun yok. Herkes sakin olsun. Ufak detayları konuşuyoruz' diye. Biri çıktı 'Bu Necdet Ergezen de üçtür aynı şeyi söylüyor' dedi. Yalan mı söyleseydim”
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Şunu açıklıkla söyleyeyim. Avrupa'dan bir kulüp futbolcuyu almak istediğinde öncelikle bizimle bir temasa geçiyor, 'Bize gelmek ister mi?' diye... Yunus da Galatasaray'ın efsane 2000 jenerasyonun bir parçası. Avrupa'da bilinen bir futbolcu. Son iki senedeki Adana Demirspor performansıyla futbolun gündemine gelmiş bir isim değil ki”
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "GALATASARAY İLE HİÇBİR SORUNUMUZ OLMADI."

    "Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce 'Ben Galatasaray'da oynayıp Avrupa'ya gideceğim' diyen bir oyuncu neden bıraksın zihninde? Daha önünde en az 12-13 sene futbol kariyeri olan bir oyuncu Yunus... Bazen baskı zordur. Benim baskıyı kaldırmamla senin kaldırman farklıdır. Herkesin farklıdır." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    YUNUS AKGÜN'ÜN ÇIKIŞ MADDESİ!

    Ergezen, Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarının açıklamada duyurulduğu gibi olduğunu vurgulayıp çıkış maddesinin 14 milyon Euro olduğunu belirtti.

     
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    RIDVAN YILMAZ KONUSUNDA FLAŞ SÖZLER:

    “Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik. Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz he oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey." 
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

    "Avrupa'ya giden oynamaya gidiyor. Hele 20'lerinin başındaysa... En az 10 yılı var önünde oralarda kalmak için. Orada kalınca hayat daha temiz, daha az toksik bir ortam, daha rahat”
  • Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması

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