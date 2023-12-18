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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray ile Sparta Prag 5. kez rakip - Futbol Haberleri

        Galatasaray ile Sparta Prag 5. kez rakip

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya ekibi Sparta Prag oldu. İki takım 26 yıl sonra 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:23 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:23
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        G.Saray ve Sparta Prag 5. kez rakip
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya ekibi Sparta Prag oldu. İki takım 26 yıl sonra 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. İki takım 26 yıl aradan sonra 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Sparta Prag daha önce 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası Elemeleri’nde iki kez, 1997-1998 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında iki kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sparta Prag 2 galibiyet alırken, Galatasaray 1 galibiyet elde etti. Oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 7 gole engel olamadı. İki takım arasında oynanan son mücadele ise 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

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        PRAG, AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU 10 PUANLA İKİNCİ TAMAMLADI

        Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile birlikte yer aldığı A Grubu’nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmeye hak kazandı. Sparta Prag ise UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile birlikte mücadele ettiği C Grubu’nu 10 puanla Rangers’in ardından ikinci sırada bitirerek play-off turuna yükseldi.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOPENHAG'A ELENDİLER

        Çekya temsilcisi Sparta Prag, geçtiğimiz sezon Çekya Ligi’ni 68 puanla şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Kopenhag ile karşı karşıya gelen bordo-beyazlılar, ilk maçta golsüz berabere kaldığı rakibine ikinci müsabakada penaltılar sonucu 4-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kaldı. Play-off turunda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşan bordo-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibini ikinci maçta sahasında 4-1 yenerek gruplara katıldı.

        ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

        Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag, 19 haftası geride kalan Çekya Ligi'nde 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sparta Prag, ligde oynadığı son 6 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-beyazlılar, ligdeki son 6 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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        LİGDE 13 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

        Prag ekibi, 13 kez ile Çekya Ligi’nde en fazla şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Ligde ilk iki şampiyonluğunu 1993-1994 ve 1994-1995 sezonlarında elde eden bordo-beyazlılar, 1996-1997 sezonundan itibaren üst üste 5 kez şampiyon oldu. Ligde 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010 ve 2013-2014 sezonlarını da şampiyon tamamlayan Sparta Prag, son şampiyonluğunu ise geçen sezon elde etti.

        DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR HARASLİN VE BİRMANCEVİC

        Sparta Prag’ın bu sezon en dikkat çeken oyuncuları Lukas Haraslin ve Veljko Birmancevic oldu. Lukas Haraslin, bu sezon bordo-beyazlılarla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi’nde de 3 gol kaydetti. Bu sezon Prag formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada oynayan Veljko Birmancevic ise 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi’nde de 3 gol attı.

        İKİ TAKIMDA DA FORMA GİYEN OYUNCULAR UJFALUSİ VE SEMİH KAYA

        Thomas Ujfalusi ve Semih Kaya, hem Galatasaray hem de Sparta Prag formasını giyen oyuncular olarak ön plana çıkıyor. 2013-2014 sezonunda Galatasaray’dan Çekya ekibine transfer olan Thomas Ujfalusi, kariyerini de bu takımda sonlandırdı. Uzun yıllar Galatasaray’da top koşturan Semih Kaya da 33 karşılaşmada Sparta Prag formasını terletti.

        MAÇLARINI GENERALİ ARENA'DA OYNUYOR

        Sparta Prag, maçlarını Prag şehrindeki Generali Arena’da oynuyor. Stadyumun 18 bin 349 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor.

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