Berat Luş'a Makedonya'dan resmi davet!
Galatasaray'ın 17 yaşındaki yıldız adayı Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'ndan resmi davet aldı.
Kendi yaş grubunun önemli hücumcularından kabul edilen Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'na davet edildi.
Berat, 14-19 Nisan tarihlerinde Kırçova’da gerçekleştirilecek kampa çağrıldı.
Galatasaray U17 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 1 maça çıkarken, U19 seviyesinde ilk daveti ata toprağı Makedonya'dan almış oldu.
ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Berat Luş son dönemde Galatasaray'ın A takım idmanlarına alınıyordu. Genç yıldız adayı ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz milli arada gerçekleştirdiği Antalya kampına da götürülmüştü.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berat Luş, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor.