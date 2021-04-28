Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de bu akşam Konyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da dün 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in belirlediği ilk 11’de bu oyuncuların yer almadığı öğrenildi.