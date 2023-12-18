Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi bugün belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Kura çekimi öncesi sporseverler "Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi hakkında bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman? İşte, detaylar...
AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi henüz belli olmadı. 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi açıklandığında haberimize eklenecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki ayaklı karşılaşmaların ardından kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16’da mücadeleye devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti’nde, Dublin Arena’da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.