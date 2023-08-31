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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray rakipleri belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Devler Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:00 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:00
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

        2

        Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.

        3

        Devler Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak.

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        Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

        5

        TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:

        1. TORBA

        Manchester City

        6

        Sevilla

        7

        Barcelona

        8

        Napoli

        9

        Bayern Münih

        10

        Paris Saint-Germain

        11

        Feyenoord

        12

        Benfica

        13

        2. TORBA

        Real Madrid

        14

        Manchester United

        15

        Inter

        16

        Borussia Dortmund

        17

        Atletico Madrid

        18

        RB Leipzig

        19

        Porto

        20

        Arsenal

        21

        3. TORBA

        Shakhtar Donetsk

        22

        RB Salzburg

        23

        PSV

        24

        Milan

        25

        Braga

        26

        Lazio

        27

        Kızılyıldız

        28

        Kopenhag

        29

        4. TORBA İSE ŞÖYLE:

        Galatasaray

        30

        Real Sociedad

        31

        Young Boys

        32

        Celtic

        33

        Newcastle United

        34

        Union Berlin

        35

        Antwerp

        36

        Lens

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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