Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Devler Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve tüm detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.
Devler Ligi'nde grup maçları 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak.
Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:
1. TORBA
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Feyenoord
Benfica
2. TORBA
Real Madrid
Manchester United
Inter
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk
RB Salzburg
PSV
Milan
Braga
Lazio
Kızılyıldız
Kopenhag
4. TORBA İSE ŞÖYLE:
Galatasaray
Real Sociedad
Young Boys
Celtic
Newcastle United