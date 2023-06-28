İHA

Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”