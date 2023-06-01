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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya İtalyan talip!

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı takımın futbolcularına Avrupa kulüplerinin ilgisi artıyor. Son olarak Lucas Torreira için İtalyan ekibinin teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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  • Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya İtalyan talip!

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  • Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya İtalyan talip!

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