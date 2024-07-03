Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde siftah yaptı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.