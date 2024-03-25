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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti

        Galatasaray'da kulüp üyesi olarak yer alan Tunç Alankuş, hayata gözlerini yumdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:06
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        Tunç Alankuş vefat etti!
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        Türk santrancının duayeni olarak kabul edilen ve Galatasaray'da kulüp üyesi olarak görev yapan Tunç Alankuş, hayatını kaybetti.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk satrancının duayenlerinden kulüp üyemiz Tunç Alankuş’un vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 26 Mart Salı günü Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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