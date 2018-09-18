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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? İşte uydu ve frekans bilgileri

Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusu, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi cevabı en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Galatasaray maçının kanalı belli oldu. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili detaylar ve yayıncı kuruluş uydu ve frekans bilgileri...

18 Eylül 2018 Salı, 19:26 | Güncelleme:

Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusu, Şampiyonlar Ligi maçının saatinin öğrenilmesinin hemen ardından, cevabı en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki; Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte cevabı...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatsaray bu akşam saat 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maçın saatinin öğrenilmesinin ardından, maçın yayıncı kuruluşu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu akşam saatlerinde Galatasaray maçı hangi kanalda sorsusu cevabını buldu. Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sport Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

beIN SPORT FREKANS BİLGİLERİ

beIN Sport Haber kanalında; Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı olarak saat 22.00'de şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz olarak beIN Sport Haber kanalında yayınlanacağını öğrenenler, maçı izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte beIN Sport haber frekansı ile ilgili detaylar...

beIN SPORT FREKANSI

beIN Sport Haber kanalında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler maçın yayınlanacağı beIN Sport Haber kanalının frekansını araştırıyor.

İşte beIN Sport Haber frekansı:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Öte yandan beIN Sport Haber Digiturk 83. kanaldan da izlenevilecek.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 272. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 271 müsabakanın 98'inden galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 370 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi

104

27

26

51

106

175
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası

32

12

7

13

42

55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi

75

29

24

22

119

98

UEFA Süper Kupa

1

1

0

0

2

1

TOPLAM

271

98

71

102

370

404

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA BİR KEZ ELENDİ, BİR KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

EN ÇOK MAÇA BÜLENT KORKMAZ ÇIKTI

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı.

Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.



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