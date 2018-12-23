Galatasaray, Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk bugünün son haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 25. MAÇA ÇIKIYOR

Lig maçlarında Galatasaray'ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas'ta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.

Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26 puan topladı. Lider Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u yenerek hem 2018'deki son maçını kazanmak hem de iç sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.

TEK EKSİK VAR

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından ligde Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Younes Belhanda, hafta içinde takımla çalışmalara katıldı.

Aynı milli maç arasında antrenman müsabakasında sakatlanan ve ligdeki son 4 maçta görev yapamayan Sinan Gümüş ile geçen haftaki Medipol Başakşehir müsabakasının devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues de son antrenmanda takımla çalıştı.

Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bugün oynayabilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık cezasını tamamlayan ve Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında sahaya çıkan Ryan Donk da uzun bir aradan sonra ligde görev alabilecek.

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında 2 oyuncu bulunuyor. Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ve Belhanda, bugün sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasındaki Bursaspor müsabakasıyla başlayan süreçte yalnızca 12. haftadaki Kayserispor maçını kazandı.

Galatasaray, bu dönemde Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine 8 puan yazdırabildi.

SAHAINDAKİ SON 4 MAÇ BERABERE

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarından birer puan çıkarabildi.

EVİNDE 27 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 27 müsabakada da kaybetmedi.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

TERİM'İN 2 MAÇ CEZASI KALACAK

Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasının 8'incisini Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verilmişti.

Terim ve Şaş, ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçlarında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla Fatih Terim'in 2 maç cezası kalacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Boluspor ile yapılacak ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olamayacak.

Hasan Şaş ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla 8 maçlık cezasını tamamlayacak.

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