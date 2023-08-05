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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Leandro Paredes için Icardi devrede! - Galatasaray Haberleri

        Leandro Paredes için Icardi devrede!

        Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için girişimler yürüten sarı-kırmızılılardan Leandro Paredes için bir atak daha geldi!

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 16:08
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        Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Leandro Paredes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        Merkez orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Paredes konusundaki ısrarı da devam ediyor.

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        Paris Saint Germain'le anlaşan ve oyuncudan cevap bekleyen Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcuyla yeniden temasa geçeceği öne sürüldü.

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        İtalyan basınındaki haberlerde, vatandaşı ve takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, Serie A'da çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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