Leandro Paredes için Icardi devrede!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için girişimler yürüten sarı-kırmızılılardan Leandro Paredes için bir atak daha geldi!
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Leandro Paredes için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Merkez orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Paredes konusundaki ısrarı da devam ediyor.
Paris Saint Germain'le anlaşan ve oyuncudan cevap bekleyen Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcuyla yeniden temasa geçeceği öne sürüldü.
İtalyan basınındaki haberlerde, vatandaşı ve takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, Serie A'da çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.