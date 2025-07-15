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        Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor

        Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:26
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        Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor!
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        2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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