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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaraylı taraftarlar Manchester United maçı için bir araya geldi - Futbol Haberleri

        Galatasaraylı taraftarlar Manchester United maçı için bir araya geldi

        Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester United maçı öncesi bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:31
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, İngilizlerin güçlü takımlarından Manchester United’a konuk olacak.

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        Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan maç için Manchester şehrine akın eden Türk futbol severler, The Old Wellington caddesi üzerinde buluştu.

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        İngiltere’nin farklı şehirlerinden gelerek Galatasaray’a destek olan Türk futbolseverler marşlar eşliğinde maçın oynanacağı 74 bin 310 seyirci kapasiteli Old Trafford stadyumuna doğru hareket etti.

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