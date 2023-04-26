Galeria Sitesi'nin enkazından çıkan hafriyat şoke etti!

"1 AYLIK İŞİMİZ KALDI"

Titizlikle yürüttükleri enkaz kaldırma çalışmalarında 1 aylık işlerinin kaldığını söyleyen Şantiye Şefi Hıdır Ardin, "Enkazda 8 iş makinemizle çalışıyoruz. Bazen bu sayı artabiliyor. Ortalama 20 personel var. 1,5 ayı aşkın süredir burada çalışıyoruz. Bazen kısmi durmalarımız oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon hafriyat gitti buradan. Hafriyatları belediyenin belirlediği yerlere götürüyoruz. Değerli eşyalar olduğu için biz biraz daha hassas davranıyoruz. Vatandaşların ziynet eşyalarını bulduğumuzda buradaki görevli memurlara tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz. Çalışmalarımız burada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ile koordineli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.