Garanti BBVA, ekspertiz ve ipotek süreçlerini dijital kanallara taşıdı

Garanti BBVA, taşınmazlar için ekspertiz başvurusu, ekspertiz yenileme ve ipotek başlatma adımlarını dijital kanallara taşıyarak, kredi teminat süreçlerinde uçtan uca dijital bir deneyim sunmaya başladı. Müşteriler, taşınmazlarına ait ekspertiz işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden başlatabiliyor; ekspertiz raporunun oluşum sürecini takip edebiliyor. Geçerlilik süresi dolan ekspertiz raporları için yenileme işlemleri de yine dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ekspertiz sürecinin tamamlanmasının ardından ise ipotek başvurusu başlatılarak tüm süreç dijital ortamda izlenebiliyor.

“Müşterilerimizin finansal süreçlerini daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sundukları yeni dijital çözümle ilgili şunları söyledi: “Müşterilerimizin günlük operasyonlarını kolaylaştıran, finansal süreçlerini sadeleştiren dijital çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Gerek şahıs gerekse tüzel müşterilerimizin krediye erişim yolculuğunda en önemli ihtiyaçları hız ve kolaylık. Şimdi ekspertiz ve ipotek gibi kritik süreçleri dijital kanallara taşıyarak, müşterilerimizin zaman kaybetmeden, tüm adımları takip edebilmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımızla ve hizmetlerimizle müşterilerimizin her koşulda güvenilir ve uzun vadeli iş ortağı olmayı sürdüreceğiz.”