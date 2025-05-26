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        Haberler Ekonomi Kripto Para Garanti BBVA Kripto uygulamasında yeni özellikler - Kripto Para Haberleri

        Garanti BBVA Kripto uygulaması yenilendi

        Garanti BBVA Kripto, 100.000'e yakın müşteriye ulaşırken birçok yeni özelliği hayata geçirdi. Garanti BBVA Kripto, hem Türk lirası (TRY) hem de Amerikan doları (USD) pariteleri ile kripto varlık alım-satım imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:44
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        Garanti BBVA Kripto uygulaması yenilendi
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        Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre yenilenen mobil uygulama, sadeleştirilmiş bir arayüz sunarken kullanıcıların kripto varlık yatırım süreçlerini kolaylaştırılması hedefleniyor. Bunun yanında saklama ve alım-satım hizmetlerini birlikte sunuyor.

        Kullanıcılar, yenilenen mobil uygulamada artık kripto varlıkları hem TL hem de dolar pariteleriyle alıp satabiliyor. Garanti BBVA entegrasyonu ile halihazırda Garanti BBVA müşterisi olan kişiler kolaylıkla üye olabiliyor, TL ve USD yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uygulama, aynı zamanda limit emir oluşturma, kar/zarar takibi, işlem çiftleri için alarm kurma, coin grafikleri görüntüleme, favori coin listeleme gibi özellikler sunuyor.

        Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, yaptığı değerlendirmede; “Başta ABD ve AB olmak üzere dünyanın önde gelen birçok ülkesinde, kripto varlıkların ve blokzincir teknolojilerinin büyük bir hızla yaygınlaştığını ve finansal sektörü dönüştürdüğünü görüyoruz. Ülkemizde de yasal zeminin olgunlaşmasıyla birlikte dünyaya paralel şekilde bireysel yatırımların yanında, kuruluşların da kripto yatırımlarına ilgisi her geçen gün artmakta. Garanti BBVA Kripto olarak, kripto yatırımcılarının ve sektörün ihtiyaç duyduğu gereksinimleri sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda birçok yeni özellikle zenginleştirdiğimiz kullanıcı dostu mobil uygulamamızı ve bankacılık standartlarında güvenliği ön plana alan altyapımızı hizmete sunmaktan dolayı mutluyuz. Dünyada da örneği az bulunacak şekilde, bir banka çatısı altında organik şekilde geliştirilen bir kripto platformu olarak, güçlü bir teknoloji, altyapı ve deneyimle, kullanıcılarımızın sağlam adımlarla yatırım yapabilmesini desteklemeyi hedefliyoruz.” dedi.

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