Garanti BBVA’dan gençlere yönelik fikir yarışması

Garanti BBVA, “Fikrinle Parla” fikir yarışmasını hayata geçirdi. Yarışmaya Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerinin 2–4 kişilik takımlar halinde katılabildiği belirtildi.

Yarışma; Sürdürülebilir Bankacılık, Yapay Zekâ ile Geleceğin Bankacılığı ve Gençler için Kişiselleştirilmiş Bankacılık Deneyimi olmak üzere üç ana tema etrafında kurgulandı.

10 Şubat 2026’ya kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından, finale kalan takımlara sunulacak mentorluk desteği başlayacak. Yarışma 7 Nisan 2026’da Garanti BBVA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek final günü etkinliği ile son bulacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Garanti BBVA liderlerinin yanı sıra Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay ve Girişimcilik Vakfı’ndan bir temsilci de yer alacak. “Fikrinle Parla”, toplam 500 bin TL para ödülü ve BBVA Madrid ofis ziyareti ile destekleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, yarışmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Garanti BBVA’da gençliği geleceği şekillendiren en önemli değer kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle gençlerin fikir üretme cesaretini desteklemenin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bankacılık bugün; yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin yaratıcı gücünün yanı sıra sürdürülebilirlik ve kişiselleştirilmiş deneyimler etrafında hızla dönüşüyor. Bu dönüşümde gençlerin alacağı role bugünden hazırlanmalarını sağlamak için, onlara denemek ve fikir üretmek konusunda alan açma ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. ‘Fikrinle Parla’, tam da bu ihtiyaçtan doğan bir platform. Biz Garanti BBVA’da gençlerin yanında yürüyen, gelişimlerini destekleyen bir yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz. Onlara doğru anda, doğru desteği sunarak potansiyellerini görünür kılarak, yeteneklerini parlatmaları için yardımcı oluyoruz.