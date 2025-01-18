Gaziantep'te gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı. Gaziantep puanını 26'ya çıkarırken, Bodrum FK puanını 16 yaptı.
Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Gaziantep FK, 20. hafta mücadelesinde küme düşme hattındaki Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran 8. sıradaki Güneydoğu ekibi, puanını 26'ya çıkardı.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Ege ekibi Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)