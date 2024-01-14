Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11 - Futbol Haberleri

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11 - Futbol Haberleri

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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde lider durumunda bulunan Fenerbahçe ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve muhtemel 11'ler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...