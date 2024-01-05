Gaziantep FK-Pendikspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK mücadelede 2-0 öne geçerken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Pendikspor, 77 ve 80'de bulduğu gollerle 1 puanı kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Güneydoğu ekibi 12. dakikada Denis Draguş ve 49. dakikada Ogün Özçiçek'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
Son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Pendikspor, 77. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç ve 80. dakikada Erencan Yardımcı'nın golleriyle 2-2'yi yakalayıp 1 puanı kaptı.
Sumudica'nın ekibi Gaziantep bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, son 6 maçtır kazanamayan 19. sıradaki Pendikspor ise puanını 15 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti:1-0.
43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.
48. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti: 2-0.
77. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.
80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2.
86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar
Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 48 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 77 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)