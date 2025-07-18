Gebze'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde, M.K. idaresindeki minibüs ile Ş.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.