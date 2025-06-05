Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında kırgınlıkları onaran ve muhabbeti pekiştiren en müstesna zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’na erişmenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın, dayanışmanın, büyüklerimizi ziyaret etmenin ve aynı sofra etrafında buluşmanın tarifsiz huzurunu yaşadığımız bu mübarek günlerde aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızın bayram sevincini çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve emek vermeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, köklerine sımsıkı bağlı, geleceğe umutla yürüyen gençlerimizin her zaman olduğu gibi spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda tüm imkanlarımızla yanındayız. Bu vesileyle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa sevgi, şefkat ve muhabbet getirmesini birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."