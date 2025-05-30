Genshin Impact sistem gereksinimleri nelerdir? Genshin Impact kaç GB boş alan istiyor?

Her biri farklı kültür, mitoloji ve elementle özdeşleşmiş yedi ulusu keşfederken, aynı zamanda antik sırları açığa çıkarır, tanrılarla karşılaşır ve politik entrikaların ortasında bir kahramana dönüşür. Yol boyunca farklı yeteneklere sahip karakterlerle tanışır, onları kendi ekibine katar ve elementler arası kombinasyonlarla düşmanlara karşı stratejik savaşlar verir.

Genshin Impact, sadece dövüş ve görevlerle değil; sunduğu etkileyici manzaralar, detaylı karakter gelişimi, dokunaklı hikâyesi ve keşif odaklı yapısıyla da oyuncuyu adeta bir anime evreninin içine çeker. Her köşesi özenle tasarlanmış bu açık dünyada, oyuncu kayıp bir kardeşi değil, kendi kaderini de arar.

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GENSHİN IMPACT KAÇ GB?

Genshin Impact, etkileyici grafikleri, geniş açık dünyası ve derin hikaye anlatımıyla tanınan popüler bir aksiyon rol yapma oyunudur. Ancak bu kadar zengin içerik, doğal olarak oyunun kapladığı alanın da büyük olmasına neden olur. Oyunun kaç GB yer kapladığı, kullanılan cihaza (PC, mobil veya konsol) ve yapılan güncellemelerin boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bilgisayar versiyonu için Genshin Impact, 40 GB’ın üzerinde bir depolama alanı gerektirir. Bu sayı zaman içinde gelen yeni karakterler, bölgeler ve etkinliklerle birlikte artmaya devam etmektedir. Oyuna her büyük güncellemede yeni içerikler eklendiği için bu alan ihtiyacı da düzenli olarak büyümektedir. Mobil cihazlarda ise oyun başlangıçta daha küçük bir indirme dosyasıyla kurulsa da, tüm içeriklerin yüklenmesiyle birlikte yaklaşık 20-25 GB’a kadar çıkabilir. Konsol sürümlerinde de benzer şekilde 30-40 GB civarında bir depolama gereksinimi söz konusudur. REKLAM Bu nedenle Genshin Impact oynamayı düşünen kullanıcıların, cihazlarında yeterli boş bellek bulunduğundan emin olmaları gerekir. Ayrıca SSD gibi daha hızlı depolama çözümleri, oyunun daha akıcı çalışmasına katkı sağlayabilir. Oyunun sık sık güncellenmesi ve içerik bakımından sürekli genişlemesi, onu yaşayan bir dünya haline getirirken, depolama ihtiyaçlarını da sürekli güncel tutmayı zorunlu kılar. Sunduğu zenginlik ve detaylarla birlikte hatırı sayılır bir alan isteyen bir oyun olarak dikkat çeker.

GENSHİN IMPACT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Genshin Impact, yüksek kaliteli grafikleri ve detaylı açık dünyasıyla oyunculara zengin bir deneyim sunarken, sistem gereksinimleri açısından da dikkatli bir planlama gerektirir. Oyun, farklı platformlarda oynanabildiği için (PC, mobil ve PlayStation), her cihaz için ayrı teknik ihtiyaçlara sahiptir. PC (Windows) için Sistem Gereksinimleri Minimum Sistem Gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit veya daha yeni bir sürüm

İşlemci: Intel Core i5 (2.5GHz ve üzeri)

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 veya eşdeğeri

DirectX: DirectX 11

Depolama Alanı: En az 40 GB boş hard disk

İnternet Bağlantısı: Sürekli internet bağlantısı gerekli Önerilen Sistem Gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5 2600 ve üzeri

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi

DirectX: DirectX 11

Depolama Alanı: SSD üzerinde 40 GB veya daha fazla boş alan Android Cihazlar için Sistem Gereksinimleri REKLAM Minimum Gereksinimler: İşletim Sistemi: Android 7.0 veya üzeri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 veya eşdeğeri

RAM: En az 4 GB

Depolama: Yaklaşık 20-25 GB boş alan Fotoğraf kaynak: Genshin Hoyoverse Önerilen Gereksinimler: İşletim Sistemi: Android 10 ve üzeri

İşlemci: Snapdragon 855 ve üzeri

RAM: 6 GB ve üzeri

Depolama: 25 GB SSD hızında hafıza veya daha iyisi iOS (iPhone / iPad) için Sistem Gereksinimleri Desteklenen Cihazlar: iPhone 8 Plus ve üst modeller (iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15 serileri)

iPad modelleri: iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad Pro (2018 ve sonrası), iPad mini 5 ve üstü Gereksinimler: iOS Sürümü: iOS 12 ve üzeri

Depolama: Yaklaşık 20-25 GB boş alan önerilir

İnternet: Sürekli bağlantı şarttır PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Gereksinimler REKLAM PlayStation 4: PS4’te oyun oynanabilir fakat bazı bölgelerde FPS düşüşleri yaşanabilir.

Depolama: En az 40 GB boş alan önerilir. PlayStation 5: PS5’te Genshin Impact çok daha akıcı ve yüksek çözünürlükte çalışır.

Yükleme süreleri kısadır.

60 FPS desteğiyle oynanabilir.

DualSense kontrolcü titreşimleri desteklenir.

Depolama: En az 40 GB, tercihen SSD alanında Oyunun sık güncellenen yapısı nedeniyle depolama alanı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Daha akıcı bir deneyim için SSD kullanımı önerilir. Sabit ve hızlı bir internet bağlantısı, oyun içi gecikmeleri azaltır. Mobil cihazlarda yüksek ısınmayı önlemek için oyun sırasında arka plandaki uygulamaları kapatmak faydalıdır. Genshin Impact, teknik olarak optimize edilmiş bir yapıya sahip olsa da, en iyi performansı almak için orta ve üst segment cihazlarla oynanması önerilir.