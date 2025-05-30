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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Genshin Impact sistem gereksinimleri nelerdir? Genshin Impact kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Genshin Impact sistem gereksinimleri nelerdir? Genshin Impact kaç GB boş alan istiyor?

        Genshin Impact, oyuncuyu büyülü ve gizemli bir dünyada destansı bir maceraya sürükleyen açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Oyun, Teyvat adında yedi farklı elementin hüküm sürdüğü, tanrılarla insanların iç içe yaşadığı görkemli bir evrende geçer. Hikâye, bilinmeyen bir güç tarafından ayrı düşürülen iki kardeşin yeniden kavuşma mücadelesi üzerine kuruludur. Oyuncu, bu kardeşlerden birini seçerek kaybolan kardeşini aramak üzere tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:15
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        Genshin Impact
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        Her biri farklı kültür, mitoloji ve elementle özdeşleşmiş yedi ulusu keşfederken, aynı zamanda antik sırları açığa çıkarır, tanrılarla karşılaşır ve politik entrikaların ortasında bir kahramana dönüşür. Yol boyunca farklı yeteneklere sahip karakterlerle tanışır, onları kendi ekibine katar ve elementler arası kombinasyonlarla düşmanlara karşı stratejik savaşlar verir.

        Genshin Impact, sadece dövüş ve görevlerle değil; sunduğu etkileyici manzaralar, detaylı karakter gelişimi, dokunaklı hikâyesi ve keşif odaklı yapısıyla da oyuncuyu adeta bir anime evreninin içine çeker. Her köşesi özenle tasarlanmış bu açık dünyada, oyuncu kayıp bir kardeşi değil, kendi kaderini de arar.

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        GENSHİN IMPACT KAÇ GB?

        Genshin Impact, etkileyici grafikleri, geniş açık dünyası ve derin hikaye anlatımıyla tanınan popüler bir aksiyon rol yapma oyunudur. Ancak bu kadar zengin içerik, doğal olarak oyunun kapladığı alanın da büyük olmasına neden olur. Oyunun kaç GB yer kapladığı, kullanılan cihaza (PC, mobil veya konsol) ve yapılan güncellemelerin boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

        Bilgisayar versiyonu için Genshin Impact, 40 GB’ın üzerinde bir depolama alanı gerektirir. Bu sayı zaman içinde gelen yeni karakterler, bölgeler ve etkinliklerle birlikte artmaya devam etmektedir. Oyuna her büyük güncellemede yeni içerikler eklendiği için bu alan ihtiyacı da düzenli olarak büyümektedir. Mobil cihazlarda ise oyun başlangıçta daha küçük bir indirme dosyasıyla kurulsa da, tüm içeriklerin yüklenmesiyle birlikte yaklaşık 20-25 GB’a kadar çıkabilir. Konsol sürümlerinde de benzer şekilde 30-40 GB civarında bir depolama gereksinimi söz konusudur.

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        Bu nedenle Genshin Impact oynamayı düşünen kullanıcıların, cihazlarında yeterli boş bellek bulunduğundan emin olmaları gerekir. Ayrıca SSD gibi daha hızlı depolama çözümleri, oyunun daha akıcı çalışmasına katkı sağlayabilir. Oyunun sık sık güncellenmesi ve içerik bakımından sürekli genişlemesi, onu yaşayan bir dünya haline getirirken, depolama ihtiyaçlarını da sürekli güncel tutmayı zorunlu kılar. Sunduğu zenginlik ve detaylarla birlikte hatırı sayılır bir alan isteyen bir oyun olarak dikkat çeker.

        GENSHİN IMPACT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Genshin Impact, yüksek kaliteli grafikleri ve detaylı açık dünyasıyla oyunculara zengin bir deneyim sunarken, sistem gereksinimleri açısından da dikkatli bir planlama gerektirir. Oyun, farklı platformlarda oynanabildiği için (PC, mobil ve PlayStation), her cihaz için ayrı teknik ihtiyaçlara sahiptir.

        PC (Windows) için Sistem Gereksinimleri

        Minimum Sistem Gereksinimleri:

        • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit veya daha yeni bir sürüm
        • İşlemci: Intel Core i5 (2.5GHz ve üzeri)
        • RAM: 8 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 veya eşdeğeri
        • DirectX: DirectX 11
        • Depolama Alanı: En az 40 GB boş hard disk
        • İnternet Bağlantısı: Sürekli internet bağlantısı gerekli

        Önerilen Sistem Gereksinimleri:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)
        • İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5 2600 ve üzeri
        • RAM: 16 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi
        • DirectX: DirectX 11
        • Depolama Alanı: SSD üzerinde 40 GB veya daha fazla boş alan

        Android Cihazlar için Sistem Gereksinimleri

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        Minimum Gereksinimler:

        • İşletim Sistemi: Android 7.0 veya üzeri
        • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 veya eşdeğeri
        • RAM: En az 4 GB
        • Depolama: Yaklaşık 20-25 GB boş alan

        Fotoğraf kaynak: Genshin Hoyoverse

        Önerilen Gereksinimler:

        • İşletim Sistemi: Android 10 ve üzeri
        • İşlemci: Snapdragon 855 ve üzeri
        • RAM: 6 GB ve üzeri
        • Depolama: 25 GB SSD hızında hafıza veya daha iyisi

        iOS (iPhone / iPad) için Sistem Gereksinimleri

        Desteklenen Cihazlar:

        • iPhone 8 Plus ve üst modeller (iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15 serileri)
        • iPad modelleri: iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad Pro (2018 ve sonrası), iPad mini 5 ve üstü

        Gereksinimler:

        • iOS Sürümü: iOS 12 ve üzeri
        • Depolama: Yaklaşık 20-25 GB boş alan önerilir
        • İnternet: Sürekli bağlantı şarttır

        PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Gereksinimler

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        PlayStation 4:

        • PS4’te oyun oynanabilir fakat bazı bölgelerde FPS düşüşleri yaşanabilir.
        • Depolama: En az 40 GB boş alan önerilir.

        PlayStation 5:

        • PS5’te Genshin Impact çok daha akıcı ve yüksek çözünürlükte çalışır.
        • Yükleme süreleri kısadır.
        • 60 FPS desteğiyle oynanabilir.
        • DualSense kontrolcü titreşimleri desteklenir.
        • Depolama: En az 40 GB, tercihen SSD alanında

        Oyunun sık güncellenen yapısı nedeniyle depolama alanı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Daha akıcı bir deneyim için SSD kullanımı önerilir. Sabit ve hızlı bir internet bağlantısı, oyun içi gecikmeleri azaltır. Mobil cihazlarda yüksek ısınmayı önlemek için oyun sırasında arka plandaki uygulamaları kapatmak faydalıdır. Genshin Impact, teknik olarak optimize edilmiş bir yapıya sahip olsa da, en iyi performansı almak için orta ve üst segment cihazlarla oynanması önerilir.

        Oyun dünyasının büyüklüğü ve görsel zenginliği düşünüldüğünde, sistem gereksinimlerinin bu düzeyde olması oldukça anlaşılırdır. Genshin Impact, geniş ve büyüleyici açık dünyaları keşfetmeyi seven, anime tarzı grafiklerden hoşlanan ve aksiyon-RPG (rol yapma oyunu) türüne ilgi duyan oyuncular için son derece uygun bir yapımdır. Teyvat adlı fantastik bir evrende geçen oyun, oyunculara birbirinden farklı element güçlerine sahip karakterlerle destansı bir macera sunar.

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