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Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Serkan Tokat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak

Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Serkan Tokat oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un, Fenerbahçe’yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.

Ümraniyespor - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Ümraniyespor, evinde saat 13.30'da Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu’na AVAR olarak Ali Şansalan ve Samet Çavuş eşlik edecek.
Konyaspor sahasında saat 16.00'da Kayserispor ile oynayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

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