        Girişimcilik ekosistemi İstanbul'da buluşta

        Girişimcilik ekosistemi İstanbul’da buluştu

        İnovasyon platformu INMerge, 2026 Roadshow serisini İstanbul'dan başlattı. Teknoloji ve startup dünyasından isimleri bir araya getiren INMerge İnovasyon Buluşması'nda dönüşümün kültürel kodları, büyüme stratejileri ve ölçeklenme dinamikleri ele alındı. Etkinlikte ayrıca yenilikçi iş fikirleri de yarıştı

        Giriş: 20.02.2026 - 10:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:28
        Girişimcilik ekosistemi İstanbul'da buluştu
        Dünyanın dört bir yanından iş ve girişimcilik ekosistemi liderlerini her yıl Bakü’de bir araya getiren Orta Avrasya bölgesinin en büyük inovasyon platformu INMerge, küresel açılım stratejisi kapsamında 2026 serisinin ilk etkinliğini İstanbul’da düzenledi.

        Yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ikinci kez gerçekleşen INMerge İnovasyon Buluşması’nda, iş ve girişimcilik dünyasının önde gelen aktörleri bir araya geldi. Etkinlikte inovasyon, büyüme ve ölçeklenme başlıkları masaya yatırılırken, gelecek vadeden girişimler jüri karşısına çıktı. Yarışmayı birinci tamamlayan Omnitive ile birlikte ikinciliği paylaşan B2Metric ve Wellbees, Bakü’deki ana zirveye katılım hakkı elde etti.

        PASHA Holding İnovasyon Lideri Tuğra Musayeva’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, dünyanın en iyi 10 küresel fütüristi arasında gösterilen The Futurists Network’ün Kurucusu ve CEO’su Brett King’in konuşmasıyla devam etti. ‘Sermaye ve Yetkinlik: Uzun Vadeli Ekonomik Gücü Şekillendiren Liderlik Tercihleri’ başlıklı panelde Egon Zehnder’in Küresel Ortaklarından Engin Güven’in moderatörlüğünde PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov ve Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin değerli tecrübelerini paylaştı. ‘Dijital Kazananları Ölçeklemek: Büyüme, Güven ve Platform Yönetimi’ başlıklı panelde de McKinsey & Company Kıdemli Ortağı Özgür Tanrıkulu’nun moderatörlüğünde PASHA Financial Holding CEO’su Farid Mammadov ve Trendyol Grup CEO’su Erdem İnan konuştu. Zirvenin son oturumu ise Wamo Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Güven’in moderatörlüğünde; Socar Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, Colendi Kurucu Ortağı Bülent Tekmen, Midas Kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan ile Fingate.io Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Akcan’ın katılımıyla ‘Dayanıklı Devler İnşa Etmek: Büyük Şirketler Ölçekli Dönüşümü Nasıl Sağlıyor?’ başlığıyla gerçekleştirildi. Keynote konuşmaları ve panel oturumlarında dijital dönüşümden şirket kültürüne, büyük ölçekli dönüşüm stratejilerinden ekosistem iş birliğine kadar pek çok kritik konu ele alındı. Etkinlikteki oturumlarda startup ekosisteminin Türkiye ve bölge için taşıdığı önem vurgulandı.

        “AMACIMIZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZCA BİR KONFERANS DÜZENLEMEK OLMADI”

        PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “INMerge’ü hayata geçirdiğimiz 2021 yılından bu yana amacımız hiçbir zaman yalnızca bir konferans düzenlemek olmadı. Girişimcilere, yatırımcılara, şirketlere ve inovasyon liderlerine bir araya gelme, iş birliği yapma, yatırım fırsatı yakalama ve ölçeklenme imkânı sunan bir platform oluşturarak bölgesel inovasyon ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu nedenle INMerge bir etkinlik olmanın dışında inovasyon odaklı büyümeyi uzun vadede destekleyen kalıcı bir platform olarak tasarlandı. Bugün ise INMerge’ü Azerbaycan’ın ötesine taşıyarak etkisini büyütmeyi hedefliyoruz. Ekosistemleri birbirine bağlayan güçlü bir bölgesel yapı kurarak Orta Avrasya’nın daha entegre ve küresel ölçekte rekabetçi bir inovasyon merkezi hâline gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

