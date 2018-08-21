Bir e-postayı önemli birine gönderdiğimiz andan itibaren bazı yazım hatalarını farketmiş olabilirsiniz veya daha farklı bir sebeple pişman da olabilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun Gmail’ın bir e-postayı gönderdikten sonra geri alma özelliği web versiyonunda halihazırda mevcut. Şimdi bu özellik Android’in resmi Gmail uygulamasına eklendi. Ayrıca ‘Inbox by Gmail’ kullanıcıları da aynı avantajdan yararlanabilir.

Özelliğin nasıl kullanıldığına gelince, bir e-postayı gönderdiğinizde alt tarafta size gönderdiğiniz mesajı iptal ettirecek bir uyarı yazısıyla karşılacaksınız. ‘İptal’ seçeneğine tıkladığınızda e-posta gönderilmeyecek ve taslak haline geri dönecek. Böylece üzerinde yapmak istediğiniz düzenlemeleri yapabileceksiniz. Eğer ‘İptal et’ komutunu kaçırdıysanız, ‘Undo’ yani ‘Geri Al’ seçeneğine de sahipsiniz ancak bunun için 10 saniyeniz olduğununu unutmayın.

Gmail’in ‘geri alma’ özelliğinden Android cihazlarda yararlanmak istiyorsanız uygulamanın 8.7 versiyonuna ihtiyacınız olacak.

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