Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif hale gelir ve kullanılır?

Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif hale gelir ve kullanılır?

Google altyapısı ile oluşturulan deprem uyarı sistemi dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı ileten bir yazılımdır. Kullanıcılara deprem anında zaman kazandırmak için tasarlanan sistem Android ve iOS telefonlarda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok insan Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını sorgulamaya başladı.

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GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İvme ölçer kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer hareketi algılanabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, sensörü kulllanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri toplama ve analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihazda aynı anda benzer hareket algılanırsa bu bir deprem işaretidir. Sistem bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki kullanıcılara hızla uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmasına olanak sağlar.