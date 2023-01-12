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Google Meet görüntülü görüşmeleri için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor

Bugünden itibaren video görüşmeleri için Google Meet'i kullanan kullanıcılara emoji tepkileri sunulmaya başlanıyor. Şirket, bu özelliğin yakında Android desteği ile iOS ve web'de ilk kez kullanıma sunulacağını belirtti.

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  • Google Meet görüntülü görüşmeler için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor! Güncel haberler

    İlk olarak geçtiğimiz yıl Google tarafından duyurulan görüntülü konuşma sırasında emoji tepkileri, bugün itibarıyla sunulmaya başlanıyor. Google Meet uygulaması kullanıcıları bundan böyle görüntülü görüşme esnasında tepkilerini emojilerle gösterebilecek.
  • Google Meet görüntülü görüşmeler için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor! Güncel haberler

    TOPLU TEPKİLER CANLI AKACAK

    Kullanıcılar, video görüşmesinde farklı cilt tonlarını destekleyen bir tepki emojisi göndermek için alt bölmedeki gülümseme simgesine tıklayabilir veya dokunabilir. Kullanıcılar bir emoji ile tepki verdiğinde, web'deki kutucuklarının sol üst köşesinde küçük bir rozet ortaya çıkıyor. Aynı anda tepki veren çok sayıda insan varsa, tıpkı YouTube sol tarafta bir tepki akışı görülüyor. Tıpkı canlı bir videodaki yorumlar gibi.
  • Google Meet görüntülü görüşmeler için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor! Güncel haberler

    TOPLANTI SAHİBİ KAPATABİLİYOR

    Tepki özelliği varsayılan olarak açık olsa da, toplantı sahibi belirli bir çağrı için bu özelliği kapatmayı seçebilir. Google, özelliğin kullanıma sunulmasının bugün başlayacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde herkese açık olacağını söyledi.

     
  • Google Meet görüntülü görüşmeler için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor! Güncel haberler

    TELEFONLARDA DA KULLANILABİLECEK

    Şirket, bu özelliğin yakında Android desteği ile iOS ve web'de ilk kez kullanıma sunulacağını belirtti. Google, Meet aramaları için emoji tepkilerinin yanı sıra, kullanıcıların kolayca bireysel veya grup görüşmesi başlatmasına olanak tanıyan sohbetler için bir Çalışma Alanı güncellemesi de sunuyor. Chat'in önceki sürümü, adları yazmaya başladıklarında insanlardan "Grup sohbeti başlatmalarını" istiyordu. Şimdi, Google bu seçeneği tamamen kaldırıyor.

     

    Bunun yerine, kullanıcılar bir grup sohbeti başlatmak için birden fazla ad yazabilir ve seçebiliyor ve tek bir ad yazarak, bireysel bir sohbet başlatabiliyorlar.

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