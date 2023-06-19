Gözler asgari ücret ve maaş zammında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik Memur Gözler asgari ücret ve maaş zammında
ABONE OL

Maaş denklemi nasıl çözülecek?

Bu hafta asgari ücrete ara zammın belli olması, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin de TBMM’ye sunulması bekleniyor. Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki denge 2015 yılından sonra bozuldu. Peki, yeni asgari ücret senaryolarına göre 2015’teki dengeye kavuşmak için memur maaşları ne olmalı? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Gözler asgari ücret ve maaş zammında

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün sabah saatlerinde ikinci kez toplanacak. Öğleden sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Yeni asgari ücretin bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Seçimden önce yapılan açıklama doğrultusunda en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin de bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülüyor.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, kamuda en düşük işçi ücretinin 22 bin liraya çıkartılmasının ardından gündeme geldi.

Memur maaşları ile asgari ücretler arasındaki denge 2015 yılından sonra bozulmaya başladı. Memur maaşlarındaki ortalama artışlar bu yılın ocak ayına kadar olan dönemde enflasyona paralel gerçekleşirken, asgari ücretin 2016 yılından itibaren enflasyonun üzerinde artması asgari ücret ile memur maaşı arasındaki makası daralttı.

2015 yılı temmuz ayında net asgari ücret 1000 TL iken, öğretmen maaşı 2.982 TL, doktor maaşı 3.734 TL, polis maaşı 3.165 TL, hemşire maaşı 2.568 TL idi.

Öğretmen maaşı 2015 yılında asgari ücretin 3 katı iken 2022 yılı temmuz ayında 3’te 1 oranında azalarak asgari ücretin 2 katına geriledi. Polis maaşı asgari ücretin 3.2 katından 2.4’e, hemşire maaşı 2.6 katından 1.9’a, doktor maaşı da asgari ücretin 3.7 katından 2.7 katına geriledi. (Karşılaştırmalarda evli, eşi çalışmayan, iki çocuk için aile yardımı alan memurlar esas alındı).

OCAK AYINDAKİ REFAH ZAMMI BOZULMAYI KISMEN ÖNLEDİ

Ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı olarak normalde yüzde 15.32 oranında zam yapılması gerekiyordu. Ancak, TBMM’de kabul edilen kanunla maaş zammı yüzde 30’a çıkartıldı. Memura 14.68 puan refah zammı yapıldı.

Ocak ayında üst düzey memurlara çoğu kişinin fark etmediği bir zam daha yapıldı. 3600 ek göstergeye ilişkin geçen yıl kabul edilen kanunun 60. maddesi uyarınca, il müdürü ve üzerindeki pozisyonlarda yer alan kamu görevlilerine ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapıldı.

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan bu ilave zamlar asgari ücret – memur maaşı dengesindeki bozulmayı gidermedi ama daha fazla bozulmasını önledi. Refah zammı yapılmasaydı denge daha fazla bozulacaktı ve memur maaşları ile asgari ücret birbirine daha da yaklaşacaktı.

2015’TEKİ DENGE SAĞLANACAK MI?

En düşük memur maaşlarına yapılacak artışın tüm memurlara aynı oranda yansıması bekleniyor. Artışın nasıl yapılacağı bu hafta belli olacak. Yeni asgari ücret tahminleri ise 11.000 – 12.000 lira arasında yoğunlaşıyor.

Asgari ücretin 11.000 lira olması halinde 2015 yılındaki dengenin sağlanabilmesi için öğretmen maaşının 32.802 TL, polis maaşının 34.815 TL, hemşire maaşının 28.248 TL, doktor maaşının 41.074 TL olması gerekiyor.

Asgari ücretin 12 bin lira olarak belirlenmesi halinde ise 2015 yılındaki dengenin sağlanabilmesi için öğretmen maaşının 35.784 TL, polis maaşının 37.980 TL, hemşire maaşının 30.816 TL, doktor maaşının 44.808 TL olması gerekiyor.

Memur maaşları ile asgari ücret dengesi nasıl sağlanır?
Birim: TL 2015 Temmuz maaşları ve net Asgari Ücret Temmuz 2015'teki maaşların A.Ücrete oranı Ocak 2023 memur maaşları Net asgari ücret 11.000 TL olursa Net asgari ücret 12.000 TL olursa
Net Asgari ücret 1.000
Genel Müdür (1/4) 7.426 7,4 katı 45.512 81.687 89.112
Şube müdürü (Lisans) 3.878 3,9 katı 20.377 42.658 46.536
Öğretmen (1/4) 2.982 3 katı 15.446 32.802 35.784
Başkomiser (3/1) 3.572 3,6 katı 21.157 39.292 42.864
Polis memuru (8/1) 3.165 3,2 katı 18.897 34.815 37.980
Uzman doktor (1/4) 4.524 4,5 katı 21.768 48.764 54.288
Doktor (7/1) 3.734 3,7 katı 20.773 41.074 44.808
Hemşire (8/1) 2.568 2,6 katı 15.874 28.248 30.816
Mühendis (Büro 1/4) 3.960 4 katı 20.940 43.560 47.520
Profesör (1/4) 6.393 6,4 katı 33.456 70.323 76.716
Vaiz (1/4) 3.022 3 katı 16.268 33.242 36.264
Avukat (1/4) 4.689 4,7 katı 19.621 51.579 56.268
En düşük memur maaşı 2.191 2,2 katı 12.366 24.101 26.292
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur için aile yardımı dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2015’TE ASGARİ ÜCRETİN 2.2 KATI İDİ

Eşi çalışmayan 2 çocuklu memurun aile yardımı dahil aldığı maaş 2015 yılında net asgari ücretin 2.2 katına karşılık geliyordu. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 12.366 TL düzeyinde. 2015’teki dengenin korunabilmesi için bu memurun maaşı 11 bin liralık asgari ücret senaryosunda 24.101 TL, 12 bin liralık asgari ücret senaryosunda ise 26.292 TL olması gerekiyor.

Bekâr bir işçi için en düşük memur maaşı ise halen 11.837 TL. En düşük memur maaşının bekâr bir kişi için 22 bin liraya çıkartılması, maaşlara yüzde 85 oranında zam yapılması anlamına geliyor. Tüm memur maaşlarına bu oranda zam yapılması halinde 2015 yılındaki asgari ücret dengesine ulaşılamamakla birlikte dengedeki bozulma büyük ölçüde düzeltilmiş olacak.

EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Memur maaşlarına yapılacak artış emekli memurlara da aynı oranda yansıyacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise kademeli artış yapılması bekleniyor. Kademeli artış, kök aylıklara uygulanacak. Ancak kademeli artışta en düşük artışın ne olacağı henüz bilinmiyor.

En düşük artışın memur maaşlarına yapılacak artışın altında kalması halinde bu kez de SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları emekli memur aylıklarının gerisinde kalacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve emekli kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli ...
Son dakika: Emeğe serbest dolaşım hakkı için soruşturma
SOSYAL GÜVENLİK Gözler “ayartmama" anlaşmalarında
Yaş büyüterek emekli olunur mu? Çocuğun yaşını düzeltmek için beklemeyin! - Emeklilik haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Yaş büyüterek emekli olunur mu?
Son dakika: Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
Bakan Işıkhan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü
SOSYAL GÜVENLİK Bakan Işıkhan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü
SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat!
SOSYAL GÜVENLİK Düşük primle borçlanma fırsatı
2023 Temmuz ayı Asgari ücret ara zam senaryoları
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret senaryoları
Asgari ücret ortalama ücreti nasıl etkiledi? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak ve tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret ortalama ücrete yansıdı
Emekli aylığında kademeli artış! 2023 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak, kademeli artış nasıl yapılacak ve ne zaman açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Emekli aylığında kademeli artış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.